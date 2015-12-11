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    • Сарсания: «Не дай Бог «Зениту» попадется «ПСЖ», «Ювентус» или «Арсенал»

    Сарсания: «Не дай Бог «Зениту» попадется «ПСЖ», «Ювентус» или «Арсенал»

    Бывший спортивный директор «Зенита« и «Динамо« Константин Сарсания оценил шансы клуба из Санкт-Петербурга в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мне бы хотелось ошибиться с примером, однако, выступление «Зенита» в этом розыгрыше Лиги чемпионов мне напоминает игру «Динамо» в прошлом сезоне в Лиге Европы. Москвичи выиграли свою группу, одержав победы во всех встречах, но вылетели в 1/8 финала от рук «Наполи». Да, «Зенит» мог повторить рекорд «Спартака», но, боюсь, как бы на той же 1/8 финала все это и не закончилось.

    Смотрю я вторые команды других групп... Не дай Бог попадется «ПСЖ», «Ювентус», «Арсенал». Вот с ПСВ и «Бенфикой» другой вопрос. С голландцами «Зенит» встречался в плей-офф Лиги Европы в прошлом году, а с португальцами питерцы в последние годы играют очень хорошо, да и в команде находятся много людей, которые не понаслышке знакомы с местным чемпионатом: Виллаш-Боаш, Халк, Хави Гарсия, Гарай, Данни, Нету. Думаю, с «Бенфикой» россиянам было бы легче всего», – считает Сарсания.

    Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 декабря.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.12.2015 06:22
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    Комментарии (12)
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    Garrincha58
    1449812280
    стопудово Арсенал так как хохлов нельзя а Арсеналу нельзя с Челси и МанСити поэтому процентов на 90 канониры зато не надо долго мучатся вылетят и все хотя по любому вылетят но есть вариант с кем они могут сыграть на равных это ПСВ но этот вариант 1 из 100
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    nemolod
    1449816210
    Все будет зависеть не от жребия,а от степени готовности игроков к весенним матчам! Конечно,на первом этапе лучше,если соперник будет полегче,но только лишь для того,чтобы быстрее набрать игровую форму для четвертьфинала ЛЧ (если туда команда пройдет)!
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    vgarakh
    1449818088
    Дай бог!!!
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    джон базелон
    1449820605
    Ну а смысл тогда выходить из группы,если все бояться играть с грандами??Для Зенита выход из группы уже хороший результат,так что не важно на кого попадём!С ПСЖ,Арсеналом и Юве я наоборот хочу увидеть нашего чемпиона!Нам в ЛЧ победы не видать,а так Питер увидит отличные матчи!!Удачи Зениту!
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    bw17
    1449824539
    Если объективно оценивать команды занявшие первые места в своих группах, Зенит явно уступает в классе всем без исключения - это факт. И если бы Зенит занял второе место, то здесь уже выбирать бы не приходилось. Но, в этом сезоне Зенит заслужил того, чтоб получить себе соперника попроще, дабы такие команды, занявшие вторые места имеются. Но если всеже Зенит попадёт на вышеперечисленную тройку, то думаю вариантов пройти дальше практически не будет. Я желаю Зениту соперников попроще, а Ювентусу в соперники Зенит... )) Хотя на самом деле все равно. Команда, претендующая на победу в таком турнире должна проходить всех.
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    Оззи
    1449842000
    Да ладно...Я бы с удовольствием посмотрел матч против "старой уродины"!!!Зенит сто пудов обыграет этих самовлюбленных туринцев!!!
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    kostyandr
    1449865063
    Зато не позорно будет проиграть:)
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    ologreds
    1694996618
    numo451569
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