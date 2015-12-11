Сарсания: «Не дай Бог «Зениту» попадется «ПСЖ», «Ювентус» или «Арсенал»

Бывший спортивный директор «Зенита« и «Динамо« Константин Сарсания оценил шансы клуба из Санкт-Петербурга в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне бы хотелось ошибиться с примером, однако, выступление «Зенита» в этом розыгрыше Лиги чемпионов мне напоминает игру «Динамо» в прошлом сезоне в Лиге Европы. Москвичи выиграли свою группу, одержав победы во всех встречах, но вылетели в 1/8 финала от рук «Наполи». Да, «Зенит» мог повторить рекорд «Спартака», но, боюсь, как бы на той же 1/8 финала все это и не закончилось.

Смотрю я вторые команды других групп... Не дай Бог попадется «ПСЖ», «Ювентус», «Арсенал». Вот с ПСВ и «Бенфикой» другой вопрос. С голландцами «Зенит» встречался в плей-офф Лиги Европы в прошлом году, а с португальцами питерцы в последние годы играют очень хорошо, да и в команде находятся много людей, которые не понаслышке знакомы с местным чемпионатом: Виллаш-Боаш, Халк, Хави Гарсия, Гарай, Данни, Нету. Думаю, с «Бенфикой» россиянам было бы легче всего», – считает Сарсания.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 декабря.