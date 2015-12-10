Лига Европы. «Виктория» не удержала победу над «Вильярреалом», «Рапид» одолел «Динамо»

«Виктория» и «Вильярреал» завершили свой поединок шестого тура Лиги Европы сверхрезультативной ничьей. Во втором матче группы «Рапид» на своем поле оказался сильнее минского «Динамо».
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Виктория (Чехия) – Вильярреал (Испания) – 3:3 (1:1)
Голы: 1:0 – Коларж (пенальти), 8; 1:1 – Бакамбу, 40; 1:2 – Дос Сантос, 62; 2:2 – Коваржик, 65; 3:2 – Горжава, 90; 3:3 – Сориано, 90+4.
Рапид (Австрия) – Динамо (Белоруссия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Хофман, 29; 2:0 – Елич, 59; 2:1 – Эль-Монир, 64.