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    • Мухамадиев: «Хотелось бы победы «Рубина», но, скорее всего, будет ничья»

    Мухамадиев: «Хотелось бы победы «Рубина», но, скорее всего, будет ничья»

    Экс-спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев не верит в победу казанцев в игре шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо», которая пройдет на поле соперника.

    «Казанцам придется очень сложно. Ведь «Рубин» проведет сегодня последнюю игру в этом году. За плечами команды 18 матчей в РФПЛ и игры в Лиге Европы. В то время, как чемпионат Франции в самом разгаре и «Бордо» сейчас на ходу. В этом плане у французского клуба будет преимущество. «Рубин» может обыграть соперника только за счет моральных сил и психологии. Если футболисты действительно осознают, что это решающая игра, то команда может добиться положительного результата.

    В параллельной игре «Ливерпуль» будет не менее мотивирован, чем «Сьон», хотя команде в принципе нечего терять. Совсем недавно Клопп возглавил клуб. Зная его работу в «Боруссии», уверен, что команда будет бороться за победу в каждой игре. Хотелось бы, чтобы «Рубин» выиграл, но, скорее всего, встреча завершится вничью – 2:2», – отметил Мухамадиев.

    Напомним, что для того, чтобы выйти в весеннюю часть турнира, «Рубину» необходимо побеждать французскую команду и надеяться, что «Ливерпуль» на выезде одолеет «Сьон».

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 19:52
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Frozzen
    1449767287
    Да здесь больше верится в победу Рубина нежели в победу Ливера..
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    Вомбат
    1449777600
    А он учел, что за Бордо сыграет даже не скамейка а дубль?
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    VVM1964
    1449777973
    КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ
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    ologreds
    1694996620
    numo451535
    Ответить
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