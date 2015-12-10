Мухамадиев: «Хотелось бы победы «Рубина», но, скорее всего, будет ничья»

Экс-спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев не верит в победу казанцев в игре шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо», которая пройдет на поле соперника.

«Казанцам придется очень сложно. Ведь «Рубин» проведет сегодня последнюю игру в этом году. За плечами команды 18 матчей в РФПЛ и игры в Лиге Европы. В то время, как чемпионат Франции в самом разгаре и «Бордо» сейчас на ходу. В этом плане у французского клуба будет преимущество. «Рубин» может обыграть соперника только за счет моральных сил и психологии. Если футболисты действительно осознают, что это решающая игра, то команда может добиться положительного результата.

В параллельной игре «Ливерпуль» будет не менее мотивирован, чем «Сьон», хотя команде в принципе нечего терять. Совсем недавно Клопп возглавил клуб. Зная его работу в «Боруссии», уверен, что команда будет бороться за победу в каждой игре. Хотелось бы, чтобы «Рубин» выиграл, но, скорее всего, встреча завершится вничью – 2:2», – отметил Мухамадиев.

Напомним, что для того, чтобы выйти в весеннюю часть турнира, «Рубину» необходимо побеждать французскую команду и надеяться, что «Ливерпуль» на выезде одолеет «Сьон».