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    • Шевченко: «Ребров вернул «Динамо» стиль, который был присущ команде в мое время»

    Шевченко: «Ребров вернул «Динамо» стиль, который был присущ команде в мое время»

    Бывший нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко доволен тем, как руководит командой Сергей Ребров.

    «Я искренне поздравляю команду с большим успехом. Ребята на протяжении всего группового турнира демонстрировали содержательную игру и с каждым туром все больше и больше приобретали уверенность в своих силах.

    Хотел бы отметить большую работу, проделанную Сергеем Ребровым по возвращению того стиля игры, который был присущ «Динамо» Киев в те годы, когда мы были партнерами на футбольном поле. Агрессивность, как в обороне так и в атаке с огромным желанием добиться победы в любом матче невзирая на статус соперника способствовали тому, что команда смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Из-за дисквалификации на стадионе не было зрителей, но я думаю все верные болельщики киевского «Динамо» разделили с игроками большую радость от успешного выступления. Еще раз поздравляю всех с победой и думаю, что весной также постараюсь приехать в Киев уже на матч плей-офф Лиги чемпионов», – сказал Шевченко.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    10.12.2015 12:31
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