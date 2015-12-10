Ребров: «Я шокирован травмой Ярмоленко»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Маккаби» (1:0), отметил, что у Андрея Ярмоленко травма приводящей мышцы бедра.

«Я спрашивал у Ярмоленко на допинге о травме, он сказал, что повредил приводящую мышцу. Надеюсь, что во время перерыва он отдохнет. Я сначала не думал, что там все настолько серьезно. Возможно, игрок «Маккаби» ударил Андрея. Я был шокирован, ведь мы во второй раз в Лиге чемпионов потеряли своего лидера», – сказал наставник киевского «Динамо» в эфире телеканала «Футбол 1».