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    Ребров: «Я шокирован травмой Ярмоленко»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча шестого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Маккаби» (1:0), отметил, что у Андрея Ярмоленко травма приводящей мышцы бедра.

    «Я спрашивал у Ярмоленко на допинге о травме, он сказал, что повредил приводящую мышцу. Надеюсь, что во время перерыва он отдохнет. Я сначала не думал, что там все настолько серьезно. Возможно, игрок «Маккаби» ударил Андрея. Я был шокирован, ведь мы во второй раз в Лиге чемпионов потеряли своего лидера», – сказал наставник киевского «Динамо» в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 10:24
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    Комментарии (5)
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    джон базелон
    1449737329
    Для киевлян ужасная потеря,но мне насрать!!!
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    С-Пб on-line
    1449750137
    Нахрен украинские новости, не пишите их, не интересно!
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    ologreds
    1694996624
    numo451486
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