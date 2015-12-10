Ребров: «Попасть в плей-офф впервые за 16 лет – это огромное достижение»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после домашней победы над тель-авиаским «Маккаби» (1:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал итоговый результат, отметив, что встреча была тяжелой из-за отсутствия зрителей и давления на команду.



«Всех с победой! Это был тяжелейший матч. Знали, что будет очень сложно, когда все так близко. Вырвали эту победу, хотя психологически матч получился очень тяжелым. И потому что мы играли без зрителей, и потому что было огромное напряжение. От одной игры зависел выход в следующий раунд. Попасть в плей-офф впервые за 16 лет – это огромное достижение. Наверное, мало кто ожидал от нас такого сразу после жеребьевки», – сказал Ребров.