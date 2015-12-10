Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Ребров: «Попасть в плей-офф впервые за 16 лет – это огромное достижение»

    Ребров: «Попасть в плей-офф впервые за 16 лет – это огромное достижение»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после домашней победы над тель-авиаским «Маккаби» (1:0) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал итоговый результат, отметив, что встреча была тяжелой из-за отсутствия зрителей и давления на команду.

    «Всех с победой! Это был тяжелейший матч. Знали, что будет очень сложно, когда все так близко. Вырвали эту победу, хотя психологически матч получился очень тяжелым. И потому что мы играли без зрителей, и потому что было огромное напряжение. От одной игры зависел выход в следующий раунд. Попасть в плей-офф впервые за 16 лет – это огромное достижение. Наверное, мало кто ожидал от нас такого сразу после жеребьевки», – сказал Ребров.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 06:44
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996624
    numo451472
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+