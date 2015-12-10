Гарсия: «Рома» делала все, чтобы забить и выиграть»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия после домашней ничьей с БАТЭ (0:0) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов заявил, что несмотря на невзрачный футбол в исполнении его команды в минувшей встрече, самым важным для римлян является выход в плей-офф турнира.



«Конечно, Войцех Щесны отметился великолепным сейвом, но «Рома» делала все, чтобы забить и выиграть этот матч. Мы пробились в плей-офф, поскольку в концовке группового этапа мы были лучше, чем третья и четвертая команды. Несмотря на блеклое выступление в последнем поединке, мы все-таки прошли дальше, и это важно для нас», – сказал Гарсия.