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    Гарсия: «Рома» делала все, чтобы забить и выиграть»

    Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия после домашней ничьей с БАТЭ (0:0) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов заявил, что несмотря на невзрачный футбол в исполнении его команды в минувшей встрече, самым важным для римлян является выход в плей-офф турнира.

    «Конечно, Войцех Щесны отметился великолепным сейвом, но «Рома» делала все, чтобы забить и выиграть этот матч. Мы пробились в плей-офф, поскольку в концовке группового этапа мы были лучше, чем третья и четвертая команды. Несмотря на блеклое выступление в последнем поединке, мы все-таки прошли дальше, и это важно для нас», – сказал Гарсия.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 06:14
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    Комментарии (4)
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    Marchen
    1449725185
    не врет!
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    джон базелон
    1449730548
    Повезло Роме.Во первых сами чуть не проиграли и Баер не реализовал свои моменты.С такой игрой в ЛЧ делать нечего!
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    Serjik78
    1449747783
    Рома уже не та что в прошлом сезоне :( И в чемпионате явно не чемпионская игра.
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    ologreds
    1694996626
    numo451470
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