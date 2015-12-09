Маттеус: «Бенатиа недостаточно хорош для «Баварии»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что мюнхенцы уже на протяжении долгого времени не могут подобрать достойную кандидатуру на позицию центрального защитника в пару к Джерому Боатенгу.

«Бавария» уже на протяжении нескольких лет подыскивает для себя второго Боатенга. Хольгер Бадштубер слишком часто травмируется, чтобы быть верным и надежным партнером Боатенга по центру обороны. Хави Мартинез может закрыть эту позицию, но он тоже частенько выбывает из строя из-за травм.

«Бавария» подписала Бенатиа из «Ромы» по причине многочисленных травм. Сейчас же становится понятно, что он недостаточно хорош для «Баварии». Ему попросту не хватает навыков для игры за «Баварию». За него сильно переплатили. Он отлично отбирает мяч и ведет верховые единоборства, но ему не хватает технической оснащенности, которая необходима, учитывая стиль Гвардиолы», – отметил Маттеус.