Канунников: «У нас будет 90 минут, чтобы обыграть «Бордо», а там уже как сложится»

Нападающий «Рубин» Максим Канунников поделился своими мыслями о предстоящей игре против «Бордо» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, а также о шансах казанцев на выход в плей-офф раунд турнира.

«Мы завтра выйдем, и у нас будет 90 минут, чтобы обыграть «Бордо», а там уже как сложится. Мы приложим максимум усилий, чтобы добиться хорошего результата, уверен, что игра будет интересной», – сказал Канунников.

Напомним, что для выхода из группы «Рубину» необходимо обыгрывать в последнем туре «Бордо» и рассчитывать на успех «Ливерпуля» в поединке со «Сьоном».