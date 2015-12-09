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    Рахимов: «Маурисио, скорее всего, покинет «Терек»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, что полузащитник полузащитник команды Маурисио вероятнее всего продолжит свою карьеру в другом клубе.

    «Скорее всего, Маурисио нас покинет. У него заканчивается контракт, пока мы его не можем продлить. Думаю, ясность наступит через неделю. У него есть хорошие предложения из-за границы. Посмотрим, что будет дальше», – сообщил Рахимов.

    Маурисио выступает за «Терек» с 2010 года и является клубным рекордсменом по количеству проведенных игр (162) и забитых голов (28). Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского хавбека в 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2015 19:11
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