Рахимов: «Маурисио, скорее всего, покинет «Терек»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, что полузащитник полузащитник команды Маурисио вероятнее всего продолжит свою карьеру в другом клубе.

«Скорее всего, Маурисио нас покинет. У него заканчивается контракт, пока мы его не можем продлить. Думаю, ясность наступит через неделю. У него есть хорошие предложения из-за границы. Посмотрим, что будет дальше», – сообщил Рахимов.

Маурисио выступает за «Терек» с 2010 года и является клубным рекордсменом по количеству проведенных игр (162) и забитых голов (28). Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильского хавбека в 4 миллиона евро.