Ташаев: «Трудней всего играть против Енджейчика и Фернандеса»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев признался, что сложнее всего ему пришлось против Артура Енджейчика из «Краснодара» и Марио Фернандеса из ЦСКА.

«Могу вспомнить матч с «Краснодаром». У них есть защитник Артур Енджейчик. Он очень высокий, и думал, что будет попроще с ним соперничать, что смогу проскакивать, а оказалось, что он резкий и быстрый. Еще могу назвать Фернандеса из ЦСКА, потому что он постоянно подключается к атаке и тоже быстрый футболист.Мог бы Фернандес помочь сборной России? Думаю, да, потому что это квалифицированный защитник, и мне нравится, как он играет. Правда, у нас есть Игорь Смольников с такими же параметрами. Поэтому особого смысла я не вижу. Все-таки позиция правого защитника не самая проблемная в нашей сборной», – сказал Ташаев.