Луческу: «Лига Европы большое соревнование, как и Лига чемпионов»

Главный тренер «Шахтера« Мирча Луческу считает, что его команда не заслужила поражения в матче с «ПСЖ» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня был зрелищный матч. Я видел реакцию болельщиков: было много энтузиазма. Если говорить о том, что происходило на поле, конечно, мы не заслуживали поражения. Мы хорошо провели матч, были организованными, создавали моменты. Но индивидуальный класс футболистов «ПСЖ» сыграл свою роль в голах. Ибрагимович и Лукас использовали созданные моменты.

Мы играли с хорошей командой. Я считаю, что «ПСЖ» на данный момент входит в европейскую топ-четверку наряду с «Реалом», «Баварией» и «Барселоной». Рад качеству футбола, которое мы показали. Конечно же, нам не помогла жеребьевка – в соперники достались два великолепных клуба. И здесь, и во Львове, и против «Реала» мы показали хорошую игру – я доволен этим.

Мне очень понравился «ПСЖ». Он очень прагматичен в игре. Во всех матчах парижане были хорошо организованы в обороне, использовали свои лучшие качества, быстро переходили в атаку, создавали моменты и реализовывали их. Что касается «Реала», они, может быть, больше рассчитывали на индивидуальное мастерство. Думаю, на данный момент «ПСЖ» сильнее.

У нас была возможность забить, но мы не сделали этого. Теперь будем выступать в Лиге Европы. Думаю, ее можно сравнить с Лигой чемпионов. Посмотрите, какие клубы там будут весной! Это большое соревнование, как и Лига чемпионов. Поэтому трудно что-то загадывать. Необходимо готовиться от матча к матчу и быть очень внимательными», – считает Луческу.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Шахтер» со счетом 2:0. «ПСЖ» закончил групповой этап на второй строчке турнирной таблицы с 13 очками. На строчку ниже расположился «Шахтер». На счету команды Луческу 3 очка.