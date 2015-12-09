Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М, «Ювентус» уступил «Севилье»

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» М со счетом 4:2. За «горожан» забивали Силва, Бони и дважды Стерлинг, а в составе «Боруссии» отличились Корб и Раффаэл.

В другой встрече этой группы «Ювентус» проиграл «Севилье».

Таким образом, «Манчестер Сити» занял первое место в этой группе, туринцы также вышли в плей-офф, а «Севилья» будет выступать в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Боруссия М (Германия) – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Силва, 16; 1:1 – Корб, 19; 1:2 – Раффаэл, 43; 2:2 – Стерлинг, 80; 3:2 – Стерлинг, 82; 4:2 – Бони, 85.

Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Льоренте, 65.

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