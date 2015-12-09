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    • Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М, «Ювентус» уступил «Севилье»

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М, «Ювентус» уступил «Севилье»

    В матче шестого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» М со счетом 4:2. За «горожан» забивали Силва, Бони и дважды Стерлинг, а в составе «Боруссии» отличились Корб и Раффаэл.

    В другой встрече этой группы «Ювентус» проиграл «Севилье».

    Таким образом, «Манчестер Сити» занял первое место в этой группе, туринцы также вышли в плей-офф, а «Севилья» будет выступать в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Боруссия М (Германия) – 4:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Силва, 16; 1:1 – Корб, 19; 1:2 – Раффаэл, 43; 2:2 – Стерлинг, 80; 3:2 – Стерлинг, 82; 4:2 – Бони, 85.

    Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Льоренте, 65.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 00:58
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    Комментарии (4)
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    ЖОРРО
    1449612850
    ОШИБКА!!!!"Таким образом, туринцы заняли первое место в этой группе..." Первое место заняли Манчестер Сити!!!
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    Frozzen
    1449613277
    Тут все напутано
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    dimkka
    1449663718
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    ologreds
    1694996631
    numo451367
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