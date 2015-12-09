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    • Лига чемпионов. «Вольфсбург» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы

    Лига чемпионов. «Вольфсбург» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы

    В матче шестого тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Счет в этой встрече открыли манкунианцы – быстрый гол забил Марсьяль, но к исходу получаса игры «волки» сумели выйти вперед благодаря голам Налдо и Виейриньи. «МЮ» удалось отыграться за десять минут до конца матча благодаря автоголу Гилавоги, однако «Вольсбург» все же добился победы – решающий гол на счету Налдо.

    Таким образом, «Вольфсбург» выходит из группы с первого места, а «МЮ» отправляется в Лигу Европы.

    Напомним, в этой группе также выступают ПСВ и ЦСКА.

    Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

    Вольфсбург (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Марсьяль, 9; 1:1 – Налдо, 12; 2:1 – Виейринья, 28; 2:2 – Гилавоги (в свои ворота), 80; 3:2 – Налдо, 82.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 00:46
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    Комментарии (9)
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    olegiovchenko
    1449612188
    Ван Дамм,вали из клуба,фуфел!
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    Frozzen
    1449612502
    МЮ в нынешнем состоянии то еще дно
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    1bear
    1449612612
    Это ЦСКА "отправил"...
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    джон базелон
    1449613484
    Может теперь уберут с поста главного тренера Луи?Очевидно,что не смог он вообще ни чего,сколько можно мучать болельщиков МЮ.С таким же успехом(уверен,что не хуже)Гиггз мог возглавлять команду.
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    anri1703
    1449626637
    вот говорят нужно время дать тренеру но когда команда играет так и на трансферы тратятся огромные деньги то должен быть и результат МС если уж не в европе то в лиге выглядит прилично после начала закупок ПСЖ доминирует в лиге (хотя у АПЛ и Лиги 1 уровень конечно) и в лиге чемпионов до 1\4 дошли
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    dimkka
    1449663726
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    ologreds
    1694996631
    numo451366
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