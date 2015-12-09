Лига чемпионов. «Вольфсбург» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Вольфсбург» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2. Счет в этой встрече открыли манкунианцы – быстрый гол забил Марсьяль, но к исходу получаса игры «волки» сумели выйти вперед благодаря голам Налдо и Виейриньи. «МЮ» удалось отыграться за десять минут до конца матча благодаря автоголу Гилавоги, однако «Вольсбург» все же добился победы – решающий гол на счету Налдо.

Таким образом, «Вольфсбург» выходит из группы с первого места, а «МЮ» отправляется в Лигу Европы.

Напомним, в этой группе также выступают ПСВ и ЦСКА.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

Вольфсбург (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Марсьяль, 9; 1:1 – Налдо, 12; 2:1 – Виейринья, 28; 2:2 – Гилавоги (в свои ворота), 80; 3:2 – Налдо, 82.

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