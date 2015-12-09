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    Лига чемпионов. ЦСКА проиграл ПСВ и выбыл из еврокубков

    В матче шестого тура Лиги чемпионов ЦСКА уступил ПСВ со счетом 1:2. Счет в этой встрече открыл Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти, однако уже через две минуты голландцы усилиями Люка Де Йонга восстановили равновесие. Окончательный счет установил за пять минут до конца основного времени Проппер.

    Таким образом, ЦСКА занял последнее место в группе и завершил евросезон.

    Напомним, в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург».

    Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

    ПСВ (Голландия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Игнашевич (с пенальти), 76; 1:1 – Де Йонг, 78; 2:1 – Проппер, 85.

    ПСВ:Зут, Изима-Мирен, Морено, Брума, Бренет, Хендрикс, Препер, Перейро (Бергвейн, 84), Гуардадо, де Йонг, Локадия.

    ЦСКА: Акинфеев, Цауня, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Муса, Тошич, Думбия.

    Предупреждения: Вернблум, 37; Набабкин, 56; Перейро, 66; Цауня, 77; Брума, 82.

    Судья:Давид Фернандес Борбалан.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 00:35
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    Комментарии (38)
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    yanedo
    1449634204
    позорят РОССИЮ из года в год уроды на конифея уже смотреть противно опять упал на травку до удара курортник мля
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    Каратель
    1449637421
    зато гиннер бабок поднял на дырофеюшке
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    Тазит
    1449638806
    что-то коники покатились с горочки... недалеко и на следующий сезон без еврокубков остаться...
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    taben
    1449642701
    Нечего делать конюшне в еврокубках. Но их слив системный, думаю они свалятся в центр таблицы.
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    С-Пб on-line
    1449642706
    Не тот ли это проппе р, что в рекламе??
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    sobaka120982
    1449662140
    Когда же все таки гинер перестанет высасывать из клуба???скоро березы будут играть седые,без зубов,и на костылях а гинер будет говорить"а у нас состав укомплектован опытными игроками"и нам никого не надо,11 игроков есть и хватит)))
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    dimkka
    1449663732
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    MrVanes-Zenit
    1449674662
    Провальное выступление ЦСКА
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    Любер
    1449676057
    Финит аля комедия.
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    ologreds
    1694996631
    numo451365
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