Лига чемпионов. ЦСКА проиграл ПСВ и выбыл из еврокубков

В матче шестого тура Лиги чемпионов ЦСКА уступил ПСВ со счетом 1:2. Счет в этой встрече открыл Сергей Игнашевич, реализовавший пенальти, однако уже через две минуты голландцы усилиями Люка Де Йонга восстановили равновесие. Окончательный счет установил за пять минут до конца основного времени Проппер.

Таким образом, ЦСКА занял последнее место в группе и завершил евросезон.

Напомним, в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург».

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

ПСВ (Голландия) – ЦСКА (Россия) – 2:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Игнашевич (с пенальти), 76; 1:1 – Де Йонг, 78; 2:1 – Проппер, 85.

ПСВ:Зут, Изима-Мирен, Морено, Брума, Бренет, Хендрикс, Препер, Перейро (Бергвейн, 84), Гуардадо, де Йонг, Локадия.

ЦСКА: Акинфеев, Цауня, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Муса, Тошич, Думбия.

Предупреждения: Вернблум, 37; Набабкин, 56; Перейро, 66; Цауня, 77; Брума, 82.

Судья:Давид Фернандес Борбалан.

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