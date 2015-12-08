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    • Ребров: «У «Динамо» были великие времена, и болельщики были бы счастливы, если бы они вернулись»

    Ребров: «У «Динамо» были великие времена, и болельщики были бы счастливы, если бы они вернулись»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Маккаби».

    «Не считаю, что «Маккаби» является явным аутсайдером в этом матче. Это очень сильная команда, которая прошла в квалификации «Базель», что говорит о многом. Они создавали достаточно моментов и в матче против нас, и в поединках против «Челси» с «Порту». Может, где-то им не повезло в группе. Поэтому моим игрокам нельзя выходить с мыслями, что они фавориты. Они должны быть готовы к любой ситуации на поле. Главное, чтобы мы оставались одной командой и в обороне, и в атаке», – говорит Ребров.

    Наставник вспомнил былые успехи клуба.

    «Все понимают важность завтрашнего результата. Мы не должны упускать такой шанс доказать, что у этой команды большое будущее. У «Динамо» были великие времена, и наши болельщики были бы счастливы, если бы мы вернулись на эти рубежи».

    Матч «Динамо» К – «Маккаби» состоится в среду 9 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 22:44
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    Комментарии (2)
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    Zeff
    1449627521
    Ильича на места верните.
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    ologreds
    1694996631
    numo451357
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