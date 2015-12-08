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    Гарсия: «Матч с БАТЭ для нас как дерби»

    Главный тренер «Ромы« Руди Гарсия рассказал о целях, которые преследует его команда в предстоящем матче Лиги чемпионов с БАТЭ.

    «У нас 18 футболистов, которые отдадут все силы ради победы, потому что иных целей у нас нет. Победит команда, которая будет этого больше хотеть, а наша страсть неописуема. Для нас это как дерби, и мы хотим присутствовать в Ньоне во время следующей жеребьевки.

    Мохамед Салах в порядке и готов сыграть с БАТЭ, но не весь матч. Эдин Джеко – превосходный форвард и настоящий чемпион. Мы должны продолжать создавать моменты для наших нападающих. Уверен, Джеко забьет еще много мячей в этом сезоне», – заявил Гарсия.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – БАТЭ состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 18:26
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