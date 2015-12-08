«Севилья» – «Ювентус». Смотреть онлайн

Провальное выступление «Севильи» в групповом этапе шансов на весеннюю стадию Лигу чемпионов команде не оставляет. Но и для этого подопечным Уная Эмери надо обыгрывать «Ювентус» и ждать осечки от менхенгладбахской «Боруссии» в параллельном матче.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Севилья» – «Ювентус». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.