Смольников и Шатов продлили контракты с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и защитник петербуржцев Игорь Смольников продлили свои контракты с клубом.
Сообщается, что соглашения обоих игроков рассчитаны до 2020 года. Другие подробности договоров не разглашаются.
Смольников провел за «Зенит» 15 матчей в нынешнем розыгрыше РФПЛ и отметился в этих играх тремя забитыми голами. Кроме того, на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.
Шатов сыграл 16 встреч в РФПЛ, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами. Также он пять раз выходил на поле в Лиге чемпионов, забил в этом турнире два мяча и сделал одну голевую передачу.
Источник: ФК «Зенит»