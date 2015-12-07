Смольников и Шатов продлили контракты с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и защитник петербуржцев Игорь Смольников продлили свои контракты с клубом.

Сообщается, что соглашения обоих игроков рассчитаны до 2020 года. Другие подробности договоров не разглашаются.

Смольников провел за «Зенит» 15 матчей в нынешнем розыгрыше РФПЛ и отметился в этих играх тремя забитыми голами. Кроме того, на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

Шатов сыграл 16 встреч в РФПЛ, отличившись шестью голами и тремя результативными передачами. Также он пять раз выходил на поле в Лиге чемпионов, забил в этом турнире два мяча и сделал одну голевую передачу.