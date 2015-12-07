Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Луис: «Мне нравится, как работает Луческу»

    Защитник «ПСЖ« Давид Луис признался, что следит за «Шахтером», в котором играют его бразильские друзья, а также отметил тренера Луческу.

    «В следующем раунде нас ждут сложные матчи, но сейчас мы думаем непосредственно о завтрашнем поединке: будем играть против сильной команды, у которой очень хорошие футболисты и тренер. Мне нравится, как работает Мирча Луческу.

    Алекс Тейшейра проводит великолепный сезон, находится на пике карьеры. Конечно, я знаю всех бразильцев в «Шахтере». Это мои друзья, но остается надеяться, что завтра они сыграют не так хорошо, как обычно. Будет трудно играть против своих друзей, однако на 90 минут я забуду об этом.

    Лоран Блан предоставляет возможность сыграть каждому. Лукас Моура – великолепный футболист, хороший парень, профессионал: каждый день он пытается учиться новому. И сейчас Лукас выглядит лучше, я считаю, что у него есть талант.

    Я постоянно улыбаюсь – все это знают. Приехать сюда было правильным решением, и сегодня я очень этому рад. Спасибо, тренер, за предоставленную возможность», – сказал Давид Луис.

    Напомним, что «ПСЖ» предстоит провести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996639
    numo451238
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+