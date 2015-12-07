Луис: «Мне нравится, как работает Луческу»

Защитник «ПСЖ« Давид Луис признался, что следит за «Шахтером», в котором играют его бразильские друзья, а также отметил тренера Луческу.

«В следующем раунде нас ждут сложные матчи, но сейчас мы думаем непосредственно о завтрашнем поединке: будем играть против сильной команды, у которой очень хорошие футболисты и тренер. Мне нравится, как работает Мирча Луческу.

Алекс Тейшейра проводит великолепный сезон, находится на пике карьеры. Конечно, я знаю всех бразильцев в «Шахтере». Это мои друзья, но остается надеяться, что завтра они сыграют не так хорошо, как обычно. Будет трудно играть против своих друзей, однако на 90 минут я забуду об этом.

Лоран Блан предоставляет возможность сыграть каждому. Лукас Моура – великолепный футболист, хороший парень, профессионал: каждый день он пытается учиться новому. И сейчас Лукас выглядит лучше, я считаю, что у него есть талант.

Я постоянно улыбаюсь – все это знают. Приехать сюда было правильным решением, и сегодня я очень этому рад. Спасибо, тренер, за предоставленную возможность», – сказал Давид Луис.

Напомним, что «ПСЖ» предстоит провести матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.