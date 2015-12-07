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    Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Мальме»

    Тренерский штаб мадридского «Реала« во главе с Рафаэлем Бенитесом объявил заявку из 19 футболистов на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме«. В заявку попал и российский полузащитник Денис Черышев.

    Полностью заявка «Реала» выглядит так:

    Вратари: Касилья, Янес, Алекс;

    Защитники: Пепе, Начо, Марсело, Арбелоа, Данило;

    Полузащитники: Кроос, Родригес, Каземиро, Ковачич, Черышев, Иско, Маркос Льоренте;

    Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе, Лукас Васкес.

    Напомним, что матч «Реал» – «Мальме» состоится 8 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

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    07.12.2015 17:56
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
    1449500716
    проверьте,а то вдруг и тут ему играть нельзя)хотя если мажоры вылетят из ЛЧ будет круто
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    ologreds
    1694996639
    numo451232
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