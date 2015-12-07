Черышев попал в заявку «Реала» на матч с «Мальме»

Тренерский штаб мадридского «Реала« во главе с Рафаэлем Бенитесом объявил заявку из 19 футболистов на матч группового турнира Лиги чемпионов с «Мальме«. В заявку попал и российский полузащитник Денис Черышев.
Полностью заявка «Реала» выглядит так:
Вратари: Касилья, Янес, Алекс;
Защитники: Пепе, Начо, Марсело, Арбелоа, Данило;
Полузащитники: Кроос, Родригес, Каземиро, Ковачич, Черышев, Иско, Маркос Льоренте;
Нападающие: Роналду, Бензема, Хесе, Лукас Васкес.
Напомним, что матч «Реал» – «Мальме» состоится 8 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени.