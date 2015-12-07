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    «Заря» отчислила 11 игроков за договорные матчи

    Генеральный директор луганской «Зари« Сергей Рафаилов рассказал, что клуб отчислил из своей команды 11 игроков за участие в договорных матчах.

    В число отчисленных вошли: Валентин Великий, Иван Волик, Алексей Оленченко, Сергей Романов, Егор Скворцов, Максим Слюсар, Павел Смирнов, Александр Солдатенко, Владислав Сидоренко, Владислав Филенков, Денис Шапочка.

    «Все эти футболисты были отчислены. Я сделаю все, чтобы они не появились в другой команде. Некоторые футболисты сами изъявили желание принимать участие в договорных матчах. Один игрок рассказывал: «Я получаю 300 долларов. Как мне жить»? Я у него спросил: «А мама сколько у тебя получает»? Он говорит: «Две тысячи гривен.

    Игроки письменно признались, что сознательно играли матчи с фиксированными результатами: «Я, (фамилия футболиста), замешан в договорных матчах в прошлом чемпионате за U-19. Предлагал мне (фамилия футболиста «Зари»), а затем общался с другими членами команды. Участвовал в договорных матчах с «Металлистом«, получил за этот матч 14 тысяч гривен, с «Шахтером«, получил тысячу долларов, потом я помог в игре с «Черноморцем«, получил 700 долларов», — заявил Рафаилов.

    Источник: Football.ua

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    07.12.2015 17:29
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    Комментарии (2)
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    Black Giz
    1449501318
    Помнится от 1.11.15 в статье господин Шацких говорил про договорняки в ФНЛ и что ему трудно представить такую ситуацию в Украине. Как говорится свежо предание! Хотелось бы знать его мнение сейчас.
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    ologreds
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