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    Билялетдинов: «Миранчук победил вполне заслуженно»

    Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук заслуженно победил в премии «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому футболисту российской Премьер-лиги.

    «Алексей Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка» вполне заслуженно. Он и в прошлом сезоне номинировался, но немного не дотянул до победы.

    Зобнин и Ташаев чаще выходят в старте? Да, но, с другой стороны, «Локо» выше в таблице, а обычно предпочтение отдается футболистам, чья команда лучше идут по турниру. Плюс в этом году Миранчук проявил себя в финале Кубка России. Возможно, сыграли впечатления от его гола в ворота «Кубани».

    Несомненно, игрок созидательного плана всегда на виду, поэтому иногда может не хватать стабильности. Парню 20 лет, и период стабилизации еще впереди. Поэтому он может выдать на поле яркий эпизод, но потом его не видно на поле. В любом случае, грамотные тренеры «Локо» ему подскажут» – сказал Билялетдинов.

    Напомним, что полузащитник «Локомотива« Алексей Миранчук (214 очков) стал лауреатом премии «Первая пятерка». Второе место досталось полузащитнику «Динамо« Роману Зобнину (144 очка), третье – защитнику «Динамо» Григорию Морозову (76 очков).

    Источник: «Советский спорт»

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    07.12.2015 16:36
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