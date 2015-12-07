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    Куртуа: «Это важная неделя для «Челси»

    Вратарь «Челси« Тибо Куртуа заявил, что ближайшие матчи могут быть решающими для его команды.

    «В среду мы принимаем у себя «Порту« на «Стэмфорд Бридж» в Лиге Чемпионов, причем на кону — выход в следующий раунд для обеих команд. А затем мы отправляемся в гости к лидеру Премьер-лиги «Лестер Сити«. Разумеется, мы разочарованы поражением от «Борнмута«. Но теперь самое время снова перегруппироваться, собрать все силы и хорошо выступить против «Порту» в ЛЧ, а затем в понедельник против «Лестера». Для нас это важная неделя. В среду победа нужна, чтобы убедиться, что мы выходим в следующий этап первыми. Для команды это будет большое облегчение и подспорье», – сказал Куртуа.

    Напомним, что после 15 туров «Челси» с 15 очками занимает 14 место в чемпионате Англии. А в Лиге чемпионов лондонцам нужно не проиграть «Порту», чтобы выйти в плей-офф.

    Источник: ФК «Челси»

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    07.12.2015 13:48
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    Комментарии (2)
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    Romio-xxx
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    Да уж,игра с лестером это интересно,как бы фантастически не звучало...
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    ologreds
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