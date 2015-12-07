Касорла перенес операцию

Полузащитник «Арсенала« Санти Касорла успешно перенес операцию на травмированном колене.

«Операция завершилась. Санти пропустит не весь сезон, но не сможет играть 3 или 4 месяца. Он не стал тянуть с операцией и консультироваться у разных медиков, так как хочет вернуться в строй побыстрее», – заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

Напомним, что Касорла получил разрыв крестообразной связки колена в матче чемпионата Англии против «Норвича«. Ожидается, что хавбек вернется на поле не раньше апреля 2016 года.