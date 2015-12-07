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    Касорла перенес операцию

    Полузащитник «Арсенала« Санти Касорла успешно перенес операцию на травмированном колене.

    «Операция завершилась. Санти пропустит не весь сезон, но не сможет играть 3 или 4 месяца. Он не стал тянуть с операцией и консультироваться у разных медиков, так как хочет вернуться в строй побыстрее», – заявил главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

    Напомним, что Касорла получил разрыв крестообразной связки колена в матче чемпионата Англии против «Норвича«. Ожидается, что хавбек вернется на поле не раньше апреля 2016 года.

    Источник: Skysports

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    07.12.2015 12:38
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