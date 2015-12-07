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    • Луческу: «В другом чемпионате Тейшейра стоил бы не меньше Ди Марии»

    Луческу: «В другом чемпионате Тейшейра стоил бы не меньше Ди Марии»

    Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу считает, что полузащитник Алекс Тейшейра может сравниться с хавбеком «ПСЖ» Анхелем Ди Марией.

    «Конечно же мне хотелось бы, чтобы он закончил этот сезон у нас. И хотелось бы охарактеризовать его, когда он закончит свою эпопею с «Шахтером». Отмечу его рост в последнее время. С ним были определенные проблемы, когда мы его взяли. Тейшейра пришел к нам из второй лиги, из «Васко да Гама». Наш президент всегда хотел, чтобы мы брали игроков зимой. В таком случае они сразу же попадали бы в сложную ситуацию и им требовалось хотя бы полгода для адаптации. Первые полгода с Алексом было очень сложно – даже не знал, где его использовать! Я настаивал на том, чтобы его взяли сюда, а он даже близко не показывал того, что вы сейчас видите. Потом он начал адаптироваться. Обычно я использую молодых футболистов на разных позициях, а не только на тех, где они привыкли играть. Это заставляет их понять, как нужно действовать в том или ином амплуа. Сейчас пример – Коваленко, с которым я аналогично экспериментирую. Это позволяет футболисту быстрее расти. Точно так же было и с Фернандиньо: он был и опорным, и на фланге… Игроки приходили на одну позицию, потом выступали на других. Мхитаряна мы использовали в разных амплуа. Ставили его в атаке, хотя он уже мог и обороняться. То же самое относится и к Виллиану.

    А что касается цены Тейшейры… Если бы он играл не в Восточной Европе, я не думаю, что его стоимость была бы ниже стоимости Ди Марии. Но раз он выступает в чемпионате Восточной Европы… Думаю, его цена выше 40 миллионов евро. Пока! Может быть, она еще вырастет. Это зависит от того, как мы закончим чемпионат, и как, дай нам бог, будем играть в Европе. У Тейшейры большое преимущество перед остальными футболистами: он очень редко получает травмы. У него нет эйфории, когда он забивает. Он сильно не переживает, если у него что-то не получается. Алекс – очень уравновешенный парень, уважительно относящийся к окружающим. Аналогичное отношение и у всех, кто находится рядом с ним. И я еще раз отмечу его технический арсенал: таких футболистов мало в Европе. Если помните, в первые годы он забивал по три-четыре мяча за чемпионат. Сейчас его прорвало, и многие говорят, что в первую очередь это инстинкт и индивидуальное мастерство. Это только база! Все остальное – титанический труд. Я имел счастье быть окруженным профессиональными помощниками, которые меня хорошо понимали и знали, что я от них требую», — сказал Луческу.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    07.12.2015 06:16
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