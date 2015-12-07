Девич: «С теоретических занятий Билялетдинова выходил с психологическим грузом»

Нападающий «Рубина» Марко Девич объяснил, по каким причинам он не проходил в основной состав казанской команды при бывшем главном тренере Ринате Билялетдинове и почему не покинул команду в сложившейся ситуации.

«При Билялетдинове я не играл, не подходил под его концепцию, он видел других игроков в основе. У него было странное отношение: он следил, чтобы ты ни на минуту не опоздал, не смотрел ни влево, ни вправо. Теоретические занятия были такие, что сидишь по два часа и выходишь с теории с психологическим грузом. Никто не смеялся, улыбок не было. Было ощущение, что приезжаешь на работу.

Перед закрытием трансферного окна мне сказали: «Марко, в «Рубине» сейчас все меняется. Тут будет другой тренер, будет по-другому». Тут уже 31-е число, и так получилось, что я остался. Остался, потом был гол на «Энфилде», и все начало двигаться к лучшему. В который раз убедился, что все, что ни делается, к лучшему», – сказал Девич.