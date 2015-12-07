Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Девич: «С теоретических занятий Билялетдинова выходил с психологическим грузом»

    Девич: «С теоретических занятий Билялетдинова выходил с психологическим грузом»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич объяснил, по каким причинам он не проходил в основной состав казанской команды при бывшем главном тренере Ринате Билялетдинове и почему не покинул команду в сложившейся ситуации.

    «При Билялетдинове я не играл, не подходил под его концепцию, он видел других игроков в основе. У него было странное отношение: он следил, чтобы ты ни на минуту не опоздал, не смотрел ни влево, ни вправо. Теоретические занятия были такие, что сидишь по два часа и выходишь с теории с психологическим грузом. Никто не смеялся, улыбок не было. Было ощущение, что приезжаешь на работу.

    Перед закрытием трансферного окна мне сказали: «Марко, в «Рубине» сейчас все меняется. Тут будет другой тренер, будет по-другому». Тут уже 31-е число, и так получилось, что я остался. Остался, потом был гол на «Энфилде», и все начало двигаться к лучшему. В который раз убедился, что все, что ни делается, к лучшему», – сказал Девич.

    Источник: Footboom

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Недовольный
    1449502906
    «Было ощущение, что приезжаешь на работу» о_0!!!А что это,если не твоя работа,олень бендеровский?Или ты после матча на завод идешь к станку?Столько,сколько ты получаешь просто посидев на скамейке 3-4 раза в месяц,рабочие люди получают,в лучшем случае за год.
    Ответить
    ologreds
    1694996644
    numo451146
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+