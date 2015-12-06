Шнейдерлин: «Нужно побеждать в Вольфсбурге, чтобы не надеяться на ЦСКА»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин накануне поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» заявил, «красные дьяволы» сами в состоянии обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, не оглядываясь на результат игры в Эйндховене, где ПСВ будет принимать ЦСКА.

«Победу над «Вольфсбургом» будет добыть нелегко, однако у нас есть уверенность, что нам это по силам. Мы обыграли немецкий клуб на своем поле и не хотим возлагать надежды на то, что ЦСКА удастся достичь необходимого для нашего выхода в плей-офф результата в Эйндховене. Наша судьба находится только в наших руках, и мы в курсе, как нужно действовать, чтобы пройти дальше. Для игроков и клуба важно добыть путевку в плей-офф, поэтому, в Вольфсбург поедем за победой», – отметил Шнейдерлин.

Встречи последнего тура группы B состоятся во вторник девятого декабря. Для попадания в весеннюю часть Лиги Европы ЦСКА необходимо добиться победы над ПСВ.