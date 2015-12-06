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    • Шнейдерлин: «Нужно побеждать в Вольфсбурге, чтобы не надеяться на ЦСКА»

    Шнейдерлин: «Нужно побеждать в Вольфсбурге, чтобы не надеяться на ЦСКА»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин накануне поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» заявил, «красные дьяволы» сами в состоянии обеспечить себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов, не оглядываясь на результат игры в Эйндховене, где ПСВ будет принимать ЦСКА.

    «Победу над «Вольфсбургом» будет добыть нелегко, однако у нас есть уверенность, что нам это по силам. Мы обыграли немецкий клуб на своем поле и не хотим возлагать надежды на то, что ЦСКА удастся достичь необходимого для нашего выхода в плей-офф результата в Эйндховене. Наша судьба находится только в наших руках, и мы в курсе, как нужно действовать, чтобы пройти дальше. Для игроков и клуба важно добыть путевку в плей-офф, поэтому, в Вольфсбург поедем за победой», – отметил Шнейдерлин.

    Встречи последнего тура группы B состоятся во вторник девятого декабря. Для попадания в весеннюю часть Лиги Европы ЦСКА необходимо добиться победы над ПСВ.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2015 23:34
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    Комментарии (2)
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    Mr Abdullaev
    1449444884
    Надеюсь ЦСКА попадёт хотябы в ЛЕ..)
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    ologreds
    1694996646
    numo451136
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