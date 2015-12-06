Мельгарехо может покинуть «Кубань» зимой

Нападающий «Кубани» Лоренцо Мельгарехо может продолжить свою карьеру в «Бешикташе». Как сообщает источник, турецкий клуб пытался заполучить парагвайца еще в 2013 году, а сейчас возобновил активный интерес к 25-летнему форварду. Стамбульцы уже выразили готовность выкупить трансфер футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сам Мельгарехо сообщил, что ситуация с его будущим прояснится после отпуска, который закончится в январе.

Напомним, что ранее интерес к игроку «Кубани» также предписывался московскому «Спартаку».

Мельгарехо в этом сезоне провел 19 матчей за «Кубань», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость парагвайца в 5 миллионов евро.