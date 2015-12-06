Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Мельгарехо может покинуть «Кубань» зимой

    Нападающий «Кубани» Лоренцо Мельгарехо может продолжить свою карьеру в «Бешикташе». Как сообщает источник, турецкий клуб пытался заполучить парагвайца еще в 2013 году, а сейчас возобновил активный интерес к 25-летнему форварду. Стамбульцы уже выразили готовность выкупить трансфер футболиста в ближайшее зимнее трансферное окно. Сам Мельгарехо сообщил, что ситуация с его будущим прояснится после отпуска, который закончится в январе.

    Напомним, что ранее интерес к игроку «Кубани» также предписывался московскому «Спартаку».

    Мельгарехо в этом сезоне провел 19 матчей за «Кубань», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость парагвайца в 5 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 18:10
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    anri1703
    1449417631
    v loko
    Ответить
    Недовольный
    1449417776
    не может,а ДОЛЖЕН покинуть чтобы не превратиться вместе с клубом в отстой
    Ответить
    ROBERTUSA
    1449419011
    Не отдадут за 5
    Ответить
    Frozzen
    1449423525
    5 маловато
    Ответить
    ologreds
    1694996648
    numo451102
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+