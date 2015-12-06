Главный тренер «Зари»: «У меня под рукой было только 16 футболистов»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб после победы над «Ворсклой» со счетом 2:0 в матче 12 тура украинской Премьер-лиги отметил, что для его подопечных было важно закончить сезон победой.

«Понимал, что очень непросто будет. Тем более играли на выезде. Плюс те проблемы, которые нас зацепили.. Потеря двух центральных защитников – Чечера и Пилявского. Не сыграл и Игорь Чайковский. Приехали в Полтаву не в полном составе. Было 16 футболистов, хотя должно быть 18. Все ребята выглядели достойно. Добились победы, завоевали очень нужные и важные три очка. Уходим в отпуск на третьем месте. Благодарен команде за игру», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.