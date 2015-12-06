Гамула: «Ростовом» довольны все»

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула поделился впечатлениями от выступления основной команды в первой части текущего розыгрыша чемпионата России.

«После первой части сезона остались только приятные впечатления. «Ростов» — на втором месте, набрал много очков. Довольны все: болельщики, футболисты и главный тренер. Команда может закрепиться в тройке лидеров и попасть в зону Лиги Европы. Сейчас будет зимний перерыв. Бердыев умеет готовить команду, это стало ясно», – сказал Гамула.