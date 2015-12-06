Кисляк: «При Чалом на тренировках стали больше работать с мячом и над тактикой»

Полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк рассказал, что изменилось в команде после того как Валерий Чалый сменил на посту главного тренера Рината Билялетдинова.

— Как изменился тренировочный процесс после смены тренера?

— Конечно, у каждого тренера свое видение тренировочного процесса, тактические схемы. Любой тренер использует свои методики, наработки. Сейчас больше работаем с мячом, над тактическими перестроениями. Раньше делали упор на физические кондиции. Мне, наверно, как и многим, больше по душе работа с мячом.

— Крен на атаку, который был при Билялетдинове, сохранился?

— Да, тренерский штаб всегда требует играть в атаке агрессивнее, смелее. Но сейчас, когда бежим вперед, чуть больше думаем и об обороне.

— Как результат, команда стала меньше пропускать.

— Да. Возможно, еще и потому, что центральные защитники Соломон Кверквелия и Руслан Камболов сыгрались. Ведь для этого тоже нужно время. Поначалу не шло, но сейчас все нормально.