«Болонья» – «Наполи». Смотреть онлайн

«Наполи» на данный момент пребывает в великолепных кондициях и имеет возможность отнять у «Интера» первую строчку в турнирной таблице. Матч со скромной «Болоньей», которая расположилась в зоне вылета, является прекрасной для этого возможностью.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.