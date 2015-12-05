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    • Стаценко: «Рано говорить о продлении контрактов с Аршавиным и Павлюченко»

    Стаценко: «Рано говорить о продлении контрактов с Аршавиным и Павлюченко»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко высказался относительно ситуации с контрактами Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. По словам функционера, в клубе на футболистов до сих пор надеятся.

    – Главный тренер говорил, что хотел бы продлить контракты с Аршавиным и Павлюченко.

    – У них действующие контракты, так что рано говорить пока об этом. Главное, чтобы они хорошо подготовились во время сборов.

    – В «Кубани» рассчитывают на этих футболистов?

    – Да, мы надеемся на них. К сожалению, ребят преследовали травмы, и они не смогли проявить себя в полной мере. Уверен, Андрей и Роман не сказали своего последнего слова, – сказал Стаценко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2015 16:15
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    Комментарии (2)
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    Сумкин Сын
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    Посадили себе на шею всякий мусор.
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