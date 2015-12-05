Стаценко: «Рано говорить о продлении контрактов с Аршавиным и Павлюченко»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко высказался относительно ситуации с контрактами Андрея Аршавина и Романа Павлюченко. По словам функционера, в клубе на футболистов до сих пор надеятся.



– Главный тренер говорил, что хотел бы продлить контракты с Аршавиным и Павлюченко.



– У них действующие контракты, так что рано говорить пока об этом. Главное, чтобы они хорошо подготовились во время сборов.



– В «Кубани» рассчитывают на этих футболистов?



– Да, мы надеемся на них. К сожалению, ребят преследовали травмы, и они не смогли проявить себя в полной мере. Уверен, Андрей и Роман не сказали своего последнего слова, – сказал Стаценко.