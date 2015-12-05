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    • Бухаров: «Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург», но я выбрал Россию»

    Бухаров: «Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург», но я выбрал Россию»

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о том, как переходил в «Зенит» и как в это время ему предлагал контракт «Вольфсбург».

    «В «Ростове» приятная обстановка. А в «Зените» давление всегда ощущалось, сказывалось на психологическом состоянии. Болельщики «Зенита“ думали, что сидит человек на банке, получает бабки и специально не хочет никуда уходить. А я хотел. Просил. И предложение от «Рубина» было. Но клубы не смогли договориться.

    «Зенит» – ссадина на моей карьере. Рана. Лечу ее и возвращаться в те времена не хочу. Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург». Но я выбрал Россию. Жалеть бессмысленно. Надо было вообще в Казани оставаться», – заявил Бухаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2015 15:49
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    Комментарии (8)
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    Faith
    1449320420
    Вольфсбурге мало платили зарплату просто,вот и выбрал Россию
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    Сумкин Сын
    1449320490
    Бухарик ща в форме,очень полезен.
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    Sergil
    1449322406
    Это тебе во сне предлагали в Вольфсбург? Хотя даже там ты бы им оказался не нужен, только в качестве лавочника
    Ответить
    андрей андреев
    1449323835
    Я те дам Рубин,играй в Ростове-всё ещё впереди-Ростов чемпион
    Ответить
    vladik12
    1449325889
    Ты выбрал деньги, Саша.
    Ответить
    Yurok161
    1449329395
    Если Бекиевич останется,то Саша в следующем году блистать будет как новый рубль.В отличии от Дзюбы,Саша больше старается.Пока ему просто не фартит.Если будет прибавляет дальше,то кто знает,может и в сборную вернется.
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    regbiN
    1449345990
    Ну да зачем ехать далеко когда и здесь платят выше крыши
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    ologreds
    1694996656
    numo450976
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