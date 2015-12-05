Бухаров: «Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург», но я выбрал Россию»

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров рассказал о том, как переходил в «Зенит» и как в это время ему предлагал контракт «Вольфсбург».

«В «Ростове» приятная обстановка. А в «Зените» давление всегда ощущалось, сказывалось на психологическом состоянии. Болельщики «Зенита“ думали, что сидит человек на банке, получает бабки и специально не хочет никуда уходить. А я хотел. Просил. И предложение от «Рубина» было. Но клубы не смогли договориться.

«Зенит» – ссадина на моей карьере. Рана. Лечу ее и возвращаться в те времена не хочу. Во время переговоров с «Зенитом» звали в «Вольфсбург». Но я выбрал Россию. Жалеть бессмысленно. Надо было вообще в Казани оставаться», – заявил Бухаров.