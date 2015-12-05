«Интер» – «Дженоа». Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 15-го тура итальянской Серии А «Интер» на своем поле примет гостей из Генуи. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22:45 по московскому времени. На данный момент хозяева с 30-ю очками располагаются на второй строчке, а «Дженоа», набрав 16 баллов, занимает 15-е место в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.