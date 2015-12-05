Калачев: «Ростову» еще рано в Лигу чемпионов»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал об амбициях команды после победы в матче 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги над «Рубином» (1:0). На данный момент клуб из Ростова-на-Дону, набрав 34 очка, располагается на втором месте.



«Тренер, в первую очередь, помогает делать результат. У Курбана Бердыева большие амбиции, все время посвящено дисциплине, максимальному результату. Все стремятся выйти в Лигу чемпионов, но, думаю, еще рано нам. Стадиона нет соответствующего, он еще только строится. Впереди Лига Европы — можно пробовать», – сказал Калачев в эфире «Матч ТВ».

