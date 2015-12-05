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    Калачев: «Ростову» еще рано в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал об амбициях команды после победы в матче 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги над «Рубином» (1:0). На данный момент клуб из Ростова-на-Дону, набрав 34 очка, располагается на втором месте.

    «Тренер, в первую очередь, помогает делать результат. У Курбана Бердыева большие амбиции, все время посвящено дисциплине, максимальному результату. Все стремятся выйти в Лигу чемпионов, но, думаю, еще рано нам. Стадиона нет соответствующего, он еще только строится. Впереди Лига Европы — можно пробовать», – сказал Калачев в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2015 13:46
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    Комментарии (7)
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    moment of Glory
    1449315475
    Без КББ вам, везде делать не х.й...
    Ответить
    FanatSerj
    1449317758
    Ну это он зря так, как будто то же ЦСКА играет на супер арене вместительностью хотя бы 50 тысяч, да и Зенит тот же колхоз. А вот бабки от ЛЧ Ростову уж точно не помешают, может и спонсоры появятся по серьёзнее, не все же одному Голубеву лямку тянуть, сына Ротенберга тренировать, да у Савиди копейки каждый раз выпрашивать.
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    Игорь В
    1449321478
    О ! Уже о ЛЧ ПОДУМЫВАЮТ ??? Рановато, черти
    Ответить
    андрей андреев
    1449324360
    Рановато конечно,но придётся)))
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    Лыков
    1449326995
    Курбан скажет в лигу - значит в лигу
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    ologreds
    1694996656
    numo450964
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