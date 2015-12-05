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    • Ребров: «Надеюсь, болельщики поддержат нас хотя бы по пути на стадион»

    Ребров: «Надеюсь, болельщики поддержат нас хотя бы по пути на стадион»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров остался разочарован тем фактом, что игра Лиги чемпионов с «Маккаби» пройдет при пустых трибунах по решению УЕФА.

    «Настраивать игроков будет нелегко. Это непросто, прежде всего, для самих футболистов. Надеюсь, болельщики поддержат нас хотя бы по пути на стадион. Для ребят это важно, ведь они играют для зрителей, а не для пустых трибун. Поддержка болельщиков очень важна для нас в каждом матче. Я помню поединки, которые мы проводили при пустых трибунах — это всегда было непросто. Но ребята понимают важность игры с «Маккаби», и даже сейчас в раздевалке видно, что концовку сезона команда встретила очень сдержанно: все ждут игры с «Маккаби», и, надеюсь, уже после этого поединка мы вздохнем с облегчением», — заявил Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2015 09:59
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    Комментарии (2)
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    Kybik-Pybik
    1449680135
    Собаки!!! Конечно зачем им Динамо в плей-офф, лучше челси с порто!
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    ologreds
    1694996658
    numo450935
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