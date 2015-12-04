Чалый: «Мы выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал игру своих подопечных в матче 18-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

«В первую очередь хочу сказать, что футболисты молодцы. Первый тайм отыграли здорово, те моменты, которые создали, надо было реализовать. После удаления сделали корректировку и во втором тайме в меньшинстве не уступили сопернику. Хотя они имели моменты, когда мы рисковали», – говорит Чалый.

Также наставник подвел итог первой части чемпионата.

«Мы выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство – покинули зону вылета. К сожалению, сегодня не получили очки, чтобы укрепиться в таблице».