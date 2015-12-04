Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Чалый: «Мы выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство»

    Чалый: «Мы выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый прокомментировал игру своих подопечных в матче 18-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

    «В первую очередь хочу сказать, что футболисты молодцы. Первый тайм отыграли здорово, те моменты, которые создали, надо было реализовать. После удаления сделали корректировку и во втором тайме в меньшинстве не уступили сопернику. Хотя они имели моменты, когда мы рисковали», – говорит Чалый.

    Также наставник подвел итог первой части чемпионата.

    «Мы выполнили задачу, которую перед нами ставило руководство – покинули зону вылета. К сожалению, сегодня не получили очки, чтобы укрепиться в таблице».

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2015 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996660
    numo450901
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+