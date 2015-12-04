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    Хонда намерен покинуть «Милан» ради России или Англии

    Хавбек «Милана» Кейсуке Хонда, по всей вероятности, покинет итальянский клуб этой зимой. Причина в том, что наставник «россонери» Синиша Михайлович не рассматривает японца как игрока основного состава.

    Одним из мест продолжения карьеры 29-летнего футболиста может стать Россия, где он провел три сезона в качестве игрока ЦСКА. Кроме того, полузащитник также рассматривает варианты от английских клубов. Основным кандидатом на приобретение Хонды числится «Вест Хэм», который готов раскошелиться на большую сумму, нежели остальные конкуренты.

    В текущей Серии А Хонда принял участие в 11-ти встречах, не совершив при этом ни одного результативного действия.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2015 16:22
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    Комментарии (9)
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    Майор Дзагоев
    1449235847
    Давай обратно в армию, самурай! Ждем с распростертыми объятиями! Главное, чтоб качество игры не упало.
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    Писюнг
    1449238811
    Сейчас он пригодится разве что Уфе или Мордовии
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    Гордый Армеец ЦСКА
    1449240381
    Ждём
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    sour12
    1449276177
    зря ушёл из цска...ушёл ради одного среднего сезона в милане...даже у Красича лучше получилось хотя его после отличного сезона просто загнобили.
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    BykAs
    1449464153
    Армия с предателями не общается!
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    ologreds
    1694996664
    numo450865
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