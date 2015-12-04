Хонда намерен покинуть «Милан» ради России или Англии

Хавбек «Милана» Кейсуке Хонда, по всей вероятности, покинет итальянский клуб этой зимой. Причина в том, что наставник «россонери» Синиша Михайлович не рассматривает японца как игрока основного состава.

Одним из мест продолжения карьеры 29-летнего футболиста может стать Россия, где он провел три сезона в качестве игрока ЦСКА. Кроме того, полузащитник также рассматривает варианты от английских клубов. Основным кандидатом на приобретение Хонды числится «Вест Хэм», который готов раскошелиться на большую сумму, нежели остальные конкуренты.

В текущей Серии А Хонда принял участие в 11-ти встречах, не совершив при этом ни одного результативного действия.