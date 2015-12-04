«Уфа» предлагает трехлетний контракт Юрченко

Уже несколько дней ведутся разговоры о возможном уходе голкипера «Уфы» Давида Юрченко из команды. Наиболее активный интерес к футболисту проявляет «Краснодар», который уже делал предложение о трансфере, но клубы не смогли договориться о цене. Краснодарцы готовы были включить в сделку голкипера Андрея Синицына, но переговоры зашли в тупик. Позже стало известно об интересе к вратарю со стороны «Спартака», «Зенита» и ЦСКА.

Напомним, что с 1 января 2016 года Юрченко получит право вести переговоры с другими командами. Однако, «Уфа» не хочет отпускать своего голкипера, предложив ему продлить контракт, рассчитанный на три года с повышением зарплаты.

В текущем сезоне Юрченко провел 12 матчей в Премьер-лиге, в которых пропустил 17 голов.