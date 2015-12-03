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    • Рауш: «Нахожусь на связи с РФС, было бы интересно сыграть за сборную России»

    Рауш: «Нахожусь на связи с РФС, было бы интересно сыграть за сборную России»

    Полузащитник «Дармштадта» Константин Рауш прокомментировал информацию о том, что он может стать игроком сборной России.

    «Слуцкий мне не звонил. Есть несколько человек из РФС, с которыми нахожусь на связи. Предложений не поступало, поэтому бессмысленно сейчас говорить о том, пойду или не пойду. Я всегда говорил, что мне было бы интересно сыграть за сборную России или за какой-нибудь российский клуб. В этом году я получил российский паспорт, но отказываться о немецкого не пришлось: в Германии разрешено двойное гражданство. Возможно, когда-нибудь окажусь в российском чемпионате. Это одна из причин, по которой я оформил паспорт. Посмотрим, как сложится», – говорит Рауш.

    Также футболист рассказал о своей игре в этом сезоне.

    «В этом сезоне все игры начал в основе, сделал много результативных передач. Все отлично, особенно если сравнивать с провальным периодом в «Штутгарте». В «Дармштадте» я больше играю на позиции левого полузащитника или даже левого нападающего. На самом деле, мне без разницы, где именно играть на левом фланге».

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2015 21:11
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    Комментарии (2)
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    Георгий 07 01 93 рус
    1449166635
    Защитник,а забивает и передачи дает.Ни то что наша оборона амкару устраивается !!!
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    ologreds
    1694996668
    numo450795
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