РФПЛ. «Зенит» вырвал ничью у «Уфы», «Мордовия» и «Терек» счет не открыли

В матче 18-го тура РФПЛ «Уфа» не удержала победу над «Зенитом» – 1:1. Автором гола хозяев стал Александр Зинченко, а счет сравнял реализовавший пенальти Гарай.

В другой встрече тура «Мордовия» и «Терек» голов не забили.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Зинченко, 37; 1:1 – Гарай (с пенальти), 86.

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов (Ткачук, 65), Нету, Витсель, Шатов (Юсупов, 86), Данни, Дзюба.

Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Филин (Осипов, 65), Стоцкий, Зинченко, Пауревич, Кротов, Марсиньо (Безденжных, 73), Диего (Верховцов, 84), Игбун.

Предупреждения: Кришито, 8; Данни, 31; Юрченко, 69; Игбун, 80; Никитин, 85.

Судья: Игорь Федотов.

Мордовия (Саранск) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Мордовия: Ревишвили, Шитов, Дудиев, Рыков, Тишкин, Фибель, Власов (Самодин, 78), Стеванович, Ле Таллек (Шипицин, 64), Луценко, Мухаметшин.

Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семeнов, Адилсон, Айссати, Маурисио, Рыбусь, Грозав (Мбенгуе, 82), Митришев (Кузяев, 46).

Предупреждения: Фибель,11; Родолфо, 68; Луценко, 68; Шитов, 69; Грозав, 71; Кузяев, 90+2.

Судья: Виталий Мешков.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ