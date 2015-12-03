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    • РФПЛ. «Зенит» вырвал ничью у «Уфы», «Мордовия» и «Терек» счет не открыли

    РФПЛ. «Зенит» вырвал ничью у «Уфы», «Мордовия» и «Терек» счет не открыли

    В матче 18-го тура РФПЛ «Уфа» не удержала победу над «Зенитом» – 1:1. Автором гола хозяев стал Александр Зинченко, а счет сравнял реализовавший пенальти Гарай.

    В другой встрече тура «Мордовия» и «Терек» голов не забили.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Зинченко, 37; 1:1 – Гарай (с пенальти), 86.

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов (Ткачук, 65), Нету, Витсель, Шатов (Юсупов, 86), Данни, Дзюба.

    Уфа: Юрченко, Аликин, Никитин, Филин (Осипов, 65), Стоцкий, Зинченко, Пауревич, Кротов, Марсиньо (Безденжных, 73), Диего (Верховцов, 84), Игбун.

    Предупреждения: Кришито, 8; Данни, 31; Юрченко, 69; Игбун, 80; Никитин, 85.

    Судья: Игорь Федотов.

    Мордовия (Саранск) – Терек (Грозный) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Мордовия: Ревишвили, Шитов, Дудиев, Рыков, Тишкин, Фибель, Власов (Самодин, 78), Стеванович, Ле Таллек (Шипицин, 64), Луценко, Мухаметшин.

    Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семeнов, Адилсон, Айссати, Маурисио, Рыбусь, Грозав (Мбенгуе, 82), Митришев (Кузяев, 46).

    Предупреждения: Фибель,11; Родолфо, 68; Луценко, 68; Шитов, 69; Грозав, 71; Кузяев, 90+2.

    Судья: Виталий Мешков.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2015 20:54
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    Комментарии (19)
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    Snerg
    1449166002
    почему 2 пенальти а не 3? ппц зинаиду тащут) а она не может)))
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    Symbol
    1449166075
    Все как всегда. Зенит не может, судья поможет ))
    Ответить
    Frozzen
    1449166459
    Зенит отскочил благодаря левому пенальти,поздравляю
    Ответить
    1d2i0m9o8n8
    1449167677
    Халка нет и нет побед!)))
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    Зенит*SPB
    1449170172
    не понимаю игры Зенита в чемпионате России,реализация моментов 0.........нет просто слов!!!!!мля,может и правда все куплено
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    Зенит*SPB
    1449170225
    я чет новости про Халка пропустил,а где он?почему не играл?
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    Зенит*SPB
    1449172644
    а гол Уфа забила заеб....ий,спора нет...
    Ответить
    par03
    1449184162
    Да не Зенит вырвал ничью, а Федотов
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    vgarakh
    1449212559
    Федотов убил Уфу, Карасев убил Ростов, причем в наглую.
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    ologreds
    1694996667
    numo450793
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