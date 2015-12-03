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    • Билялетдинов: «Не ставил Девича, потому что уровень Портнягина и Азмуна был выше»

    Билялетдинов: «Не ставил Девича, потому что уровень Портнягина и Азмуна был выше»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о причинах, по которым нападающий Марко Девич при его руководстве клубом не попадал в стартовый состав команды.

    «Я брал его в команду в конце феврале 2014-го. В весенней части он был игроком основного состава. Поначалу он, несомненно, помогал команде, потом наметился спад. Это объяснялось скомканной подготовкой Девича с декабря по февраль сезона-2013/14. Тогда в его бывшей команде — харьковском «Металлисте» — начались финансовые проблемы, которые не могли не сказаться на тренировочном процессе. В целом ситуация на Украине была напряженной.

    При подготовке к следующему сезону у Девича был период своеобразного подхода к тренировкам. Перед командными заданиями он звонил куда-то и согласовывал все со своим реабилитологом, игнорируя обязательные упражнения. В результате Марко, сам того не замечая, cтал проигрывать конкурентную борьбу. В том сезоне у нас было пять форвардов: Марко Ливайя, Cердар Азмун, Владимир Дядюн, Девич и Игорь Портнягин, который в итоге и выиграл конкуренцию. А Девич получал свой шанс, но уровень тогдашнего Портнягина и того же Азмуна был выше. Предвзятого отношения и двойных стандартов к игрокам и к Марко, в том числе у меня, никогда не было», – заявил Билялетдинов.

    Источник: Известия

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    03.12.2015 15:15
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