Шаронов: «Россия будет достойно выглядеть на Евро»

Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Роман Шаронов оценил перспективы национальной команды во Франции летом будущего года.

«Прогнозов не люблю, а просто надеюсь, что Евро-2016 станет еще одним шагом вперед в тренерской карьере Слуцкого. Уверен, что он справится, и наша команда будет достойно выглядеть на чемпионате Европы. От души желаю ей удачи», – заявил Шаронов.

Напомним, что 31 марта 2004 года дебютировал в составе первой сборной России в матче со сборной Болгарии, став первым игроком «Рубина», сыгравшим за главную команду страны.