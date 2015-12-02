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    Шаронов: «Россия будет достойно выглядеть на Евро»

    Бывший защитник казанского «Рубина» и сборной России Роман Шаронов оценил перспективы национальной команды во Франции летом будущего года.

    «Прогнозов не люблю, а просто надеюсь, что Евро-2016 станет еще одним шагом вперед в тренерской карьере Слуцкого. Уверен, что он справится, и наша команда будет достойно выглядеть на чемпионате Европы. От души желаю ей удачи», – заявил Шаронов.

    Напомним, что 31 марта 2004 года дебютировал в составе первой сборной России в матче со сборной Болгарии, став первым игроком «Рубина», сыгравшим за главную команду страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2015 07:36
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ver
    1449034420
    Не надо бы таких вот предсказаний...помнится Романцев перед ЧМ в Японии обещал, что по возвращени "все будем улыбаться"...а там скорее все ржали...кроме как раз России...
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    Black Giz
    1449039858
    Мы всегда выглядим достойно на Евро. Когда досматриваем его по телеку после группового этапа!
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    ologreds
    1694996678
    numo450624
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