Ринат Билялетдинов: «Рыжикова Лапочкин удалил, потом Карасев. Сколько можно удалять Серегу?»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением об эпизоде матча 17-го тура РФПЛ между казанцами и «Спартаком» (2:2) с участием вратаря Сергея Рыжикова и нападающего москвичей Квинси Промеса.

«На мой взгляд, любое решение арбитра в этом моменте вызвало бы обиду одной из сторон. 50 на 50. Эпизод можно было трактовать по-разному… Если честно, сколько можно удалять Серегу? Его было бы очень жаль. Его Лапочкин удалил, потом Карасев. Радует, что Серега перестал получать красные карточки. Это стало бы уже перебором», – говорит Билялетдинов.

По мнению специалиста, Рыжикова можно простить за этот эпизод.

«Судейская комиссия приняла свое решение. Наверное, им виднее. Не знаю. Я рассуждаю с человеческой точки зрения. Считаю, Серегу Рыжикова можно было и простить. Я его не выгораживаю, просто такие у меня сейчас ощущения».