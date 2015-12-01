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    • Ринат Билялетдинов: «Рыжикова Лапочкин удалил, потом Карасев. Сколько можно удалять Серегу?»

    Ринат Билялетдинов: «Рыжикова Лапочкин удалил, потом Карасев. Сколько можно удалять Серегу?»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своим мнением об эпизоде матча 17-го тура РФПЛ между казанцами и «Спартаком» (2:2) с участием вратаря Сергея Рыжикова и нападающего москвичей Квинси Промеса.

    «На мой взгляд, любое решение арбитра в этом моменте вызвало бы обиду одной из сторон. 50 на 50. Эпизод можно было трактовать по-разному… Если честно, сколько можно удалять Серегу? Его было бы очень жаль. Его Лапочкин удалил, потом Карасев. Радует, что Серега перестал получать красные карточки. Это стало бы уже перебором», – говорит Билялетдинов.

    По мнению специалиста, Рыжикова можно простить за этот эпизод.

    «Судейская комиссия приняла свое решение. Наверное, им виднее. Не знаю. Я рассуждаю с человеческой точки зрения. Считаю, Серегу Рыжикова можно было и простить. Я его не выгораживаю, просто такие у меня сейчас ощущения».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2015 22:40
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    Комментарии (5)
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    Боцман52
    1448999589
    То есть если кого то пару раз удалили, то все, до конца карьеры не удалять, чтобы он не делал?
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    Диктор
    1449004969
    Слова полнейший бред-нарушил-пошел вон с поля.
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    Frozzen
    1449007008
    Это какой то заговор против спартака
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    deimos88
    1449033100
    Раз у него столько карточек, следовательно он так играет?так ведь? Своими фолами компенсирует технические и тактические просчеты себя и команды
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    ologreds
    1694996678
    numo450602
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