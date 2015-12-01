Рыжиков: «Слава богу, что Иванов закончил судить»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков оценил слова руководителя департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова, который посчитал, что вратаря следовало удалить в матче в Казани против «Спартака» за столкновение с Промесом.

«Я все равно на стороне судьи. Он разобрался в этом эпизоде правильно. Слава богу, что Иванов закончил судить и меня не удалит. Я ничего плохого не делал», - заявил Рыжиков.

Напомним, что матч 17-го тура Премьер-лиги "Рубин" - "Спартак" закончился со счетом 2:2.