Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Галлиани: «Хочу, чтобы «Милан» вернулся в Лигу чемпионов»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассчитывает, что его команда вернется в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

    «Я не люблю делать прогнозы. Я анализирую произошедшее, но не делаю прогнозы на будущее. У нас чередуются отличные игры и не такие хорошие. Надеюсь, что команда сможет быть более стабильной.

    Я хочу, чтобы «Милан» вернулся в Лигу чемпионов, где мы не играли несколько лет. Я скучаю по Лиге чемпионов. Мы 13 лет подряд играли в этом турнире, и это вошло в привычку.

    Что касается чемпионства, то в последние годы мы были близки к «Ювентусу«, но сложно сказать, кто станет обладателем титула в этом сезоне. Борьба идет напряженная», – считает Галлиани.

    После 14-ти туров в Серии А «Милан» идет на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2015 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    roman230582
    1449171117
    Такой клуб развалили
    Ответить
    ologreds
    1694996682
    numo450569
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+