Галлиани: «Хочу, чтобы «Милан» вернулся в Лигу чемпионов»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассчитывает, что его команда вернется в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

«Я не люблю делать прогнозы. Я анализирую произошедшее, но не делаю прогнозы на будущее. У нас чередуются отличные игры и не такие хорошие. Надеюсь, что команда сможет быть более стабильной.

Я хочу, чтобы «Милан» вернулся в Лигу чемпионов, где мы не играли несколько лет. Я скучаю по Лиге чемпионов. Мы 13 лет подряд играли в этом турнире, и это вошло в привычку.

Что касается чемпионства, то в последние годы мы были близки к «Ювентусу«, но сложно сказать, кто станет обладателем титула в этом сезоне. Борьба идет напряженная», – считает Галлиани.

После 14-ти туров в Серии А «Милан» идет на шестом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет восемь очков.