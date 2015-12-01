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    • Юран назвал лучшего игрока «Спартака» в первой половине сезона

    Юран назвал лучшего игрока «Спартака» в первой половине сезона

    Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран после гостевого матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги красно-белых с «Рубином» (2:2) назвал лучшего игрока «Спартака» по итогам первой половины сезона.

    «Лучший игрок «Спартака» в первой половине сезона – Промес. Забил 9 мячей, в каждом матче один из самых активных, никакой вальяжности. Такие легионеры украшают наш чемпионат. Дай бог, чтоб Промес не испортился! К сожалению, с иностранцами это нередко случается. Ещe вчера человек был в порядке, а сегодня не узнать», – сказал Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2015 10:14
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    Комментарии (14)
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    VVM1964
    1448956407
    КАПИТАН "ОЧЕВИДНОСТЬ " ОТКРЫЛ АМЕРИКУ .
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    С-Пб on-line
    1448956923
    На кого Серёга намекает, а??)))
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    FRZZ
    1448958850
    Почему портятся иностранные футболисты, потому, что с кем поведешься от того и наберешься.
    Ответить
    qaxapo22
    1448960029
    Вижу здесь не мало людей, которые не плохо разбираются в футболе.Хочу посоветовать Вам начать делать ставки в букмекерской конторе Леон(Вбиваем в своём браузере фразу "БК Леон"), РЕГИСТРИРУЕМСЯ ЧТО БЫ ПОЛУЧИТЬ БОНУС: ПРИ РЕГИСТРАЦИИ УКАЗЫВАЕМ БОНУС КОД - best200 (внимание!!! бонус будет начислен в размере от 200-20000 рублей в зависимости от количества ставок , код действителен только для игроков внесших депозит)А ДАЛЬШЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО УМЕНИЯ УГАДЫВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. Всем удачи!!!
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    астраханец
    1448963710
    Промес- молодэс)
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    Дима1960
    1448969966
    Сергей,вы умничка,однако пишите,пожалуйста побольше и слово Бог с большой буквы(ведь вы не богоборец,я надеюсь).
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    Frozzen
    1448976527
    По прежнему один человек тянет всю эту недокоманду
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    skipushkach
    1448978545
    То что Промес лучший в Спартаке и так понятно,на своих плечах всю команду тащит
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    maygli
    1448978702
    После сотен человек за последние несколько недель называющими Промеса лучшим Сергей Юран тоже пришёл к этому. Прозорливый ты наш.
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    ologreds
    1694996682
    numo450541
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