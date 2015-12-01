Юран назвал лучшего игрока «Спартака» в первой половине сезона

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран после гостевого матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги красно-белых с «Рубином» (2:2) назвал лучшего игрока «Спартака» по итогам первой половины сезона.



«Лучший игрок «Спартака» в первой половине сезона – Промес. Забил 9 мячей, в каждом матче один из самых активных, никакой вальяжности. Такие легионеры украшают наш чемпионат. Дай бог, чтоб Промес не испортился! К сожалению, с иностранцами это нередко случается. Ещe вчера человек был в порядке, а сегодня не узнать», – сказал Юран.