Юран: «Понятно, что «Спартак» на Широкова уже не рассчитывает»

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран отметил нехватку в составе красно-белых хавбека Романа Широкова в игре 17-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:2). Кроме того, он высказался о недостаточно принципиальной позиции Дмитрия Аленичева в истории с полузащитником сборной России.

«Ждал ли Широкова сейчас в основе? Последние события четко дали понять, что «Спартак» на него уже не рассчитывает. Это перевернутая страница. Зимой Широков наверняка сменит клуб. Жаль. Мне кажется, такой игрок «Спартаку» пригодился бы. Его и в Казани не хватало. Он одним пасом может обострить игру, придумать что-то нестандартное. Или сам исполнит, или выдаст такую «конфетку», что сложно не забить.

Изменилось ли отношение к Аленичеву после этой истории? Я уважаю Аленичева, но тут, на мой взгляд, ему не хватило жесткости, принципиальности. Если ты главный тренер – надо не бояться брать ответственность на себя. То он нахваливает Широкова: «Я в Роме заинтересован, он лидер, меня все устраивает…» То сразу соглашается с руководством, которое внезапно выпроваживает игрока», – сказал Юран.